Мужская сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по керлингу

Калгари, 2 апреля. Российские керлингисты в дебютном матче на чемпионате мира обыграли сборную Нидерландов со счетом 8:5. Турнир проходит в канадском городе Калгари.

Следующим соперником россиян станет сборная Южной Кореи. Матч состоится 2 апреля. На предварительном этапе чемпионата мира 14 команд сыграют в круговом турнире. По его результатам, две лучшие сборные сразятся между собой в полуфинале, а еще четыре встретятся в стыковых матчах за право попасть в эту часть турнира.

Недавно прошел третий тур отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года. В нем сборная России со счетом 2:1 уступила команде Словакии.