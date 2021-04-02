Сын Алибасова выиграл дело об избиении экс-продюсера «На-На»

Москва, 2 апреля. Сын основателя группы «На-На» Бари Алибасов — младший выиграл суд против экс-продюсера группы Андрея Назарова, драка с которым произошла в эфире федерального телеканала.

В конце января стало известно, что Назаров подал в суд на Алибасова-младшего после инцидента, произошедшего в июле 2020 года на шоу «Пусть говорят». Тогда гости программы обвинили Бари в проблемах со здоровьем его отца. В ответ Алибасов-младший накинулся с кулаками на Назарова. Экс-продюсер в своем заявлении в суд сообщил, что получил травму головы.

В пятницу суд вынес оправдательный приговор Бари Бариевичу, сообщает портал «7дней». Он вышел из здания 352-го судебного участка района Аэропорт в веселом настроении.

«Победа, трешка спасена», — прокричал он, имея в виду 3 млн рублей, которые от него требовал Назаров в суде.

Сам экс-продюсер «На-На» решил сэкономить на адвокатах и выступал в суде лично. Алибасов-младший признается, что рассчитывал на оправдательный приговор, поскольку кадры программы расходятся с тем, что утверждал в своем иске Назаров.

«Сторона обвинения заявляла, что я Назарова душил, бил кулаками. Они долго и унизительно рассказывали, как он теперь не чувствует себя мужчиной, что у него теперь повышенная плаксивость, как его презирают родственники за то, что он не смог мне ответить по-мужски», — поделился с журналистами Алибасов-младший.

Процесс растянулся на 15 заседаний, а убытки, по словам сына знаменитого продюсера, составили 4 млн рублей. Однако он не планирует подавать ответный иск к Назарову, поскольку знает, что у того нет таких денег.

Ранее Алибасов-младший обвинил родственников Лидии Федосеевой-Шукшиной в попытке отсудить 25% от наследства его отца.