Пожилая женщина едва не погибла при обрушении балкона в Сызрани

Сызрань, 2 апреля. Балкон трехэтажного жилого дома в Самарской области обрушился, когда на нем находилась женщина 1958 года рождения. По факту инцидента СК РФ по региону проводит проверку.

Пострадавшая упала на балкон второго этажа. Прибывшие на место событий сотрудники кареты скорой помощи диагностировали у женщины телесные повреждения различной тяжести. Сейчас она находится в больнице, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее житель Санкт-Петербурга выпрыгнул из окна второго этажа в попытках спастись от пожара. После приземления мужчине потребовалась помощь врачей.