Показы весеннего сезона Mercedes-Benz пройдут в Музее Москвы

Москва, 2 апреля. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia (MBFW) состоится в столице РФ с 20 по 24 апреля. На мероприятии будут представлены коллекции более 50 дизайнеров из разных стран.

Показы нового сезона также пройдут в Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Сочи, сообщают «Известия». В число участников показа войдут эксперты моды Эмма Бруски, Юлия Далакян, Сергей Сысоев и другие.

Будет вестись онлайн-трансляция мероприятия с помощью уникальной digital-платформы с элементами геймификации. На виртуальном показе моды продемонстрируют эксклюзивные материалы от дизайнеров.

Российские модельеры, которые не смогут приехать в Москву на неделю моды, покажут свои коллекции на подиумах в дилерских центрах Mercedes-Benz в разных городах России. При этом имена дизайнеров, получивших гранты на участие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia, станут известны 6 апреля.

Ранее был опубликован список пяти популярных моделей с генетическими особенностями. В их число попала канадская модель Шантель Браун-Янг, которая стала известна в фешн-индустрии благодаря пигментным пятнам.