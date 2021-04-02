«Лига» Снайдера набрала более 1,5 млн просмотров на «КиноПоиске»

Москва, 2 апреля. «Лига справедливости» режиссера Зака Снайдера вошла в топ самых просматриваемых фильмов в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD». За две недели ее посмотрели более 1,5 млн пользователей.

Релиз режиссерской версии состоялся 18 марта. Рейтинг просмотров на сервисе основывается на количестве подписчиков системы «Яндекс.Плюс». Учитываются просмотры, длительность которых составляет больше двух минут. Сервис не уточнил, сколько зрителей досмотрели фильм от начала до конца.

Вместе с режиссерской версией в рейтинг вошла первая вариация фильма. Эксперты связывают это с желанием пользователей узнать разницу между двумя проектами.

Критики неоднозначно отреагировали на режиссерскую версию «Лиги справедливости». Некоторые увидели в фильме более понятную линию каждого из героев, однако другие остались недовольны альтернативной версией из-за скучных диалогов.