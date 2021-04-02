Профессор оценил шансы Заворотнюк вернуться в кино

Москва, 2 апреля. Методы, которыми лечат актрису Анастасию Заворотнюк от глиобластомы, дают надежду на хороший результат и шанс на возвращение артистки к общественной жизни, заявил профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

В Институте молекулярной биологии РАН специально для Заворотнюк разработали уникальную методику, которая заключается в бомбардировке раковых клеток вирусами. Пока этот способ остается в резерве — актрисе стало лучше, и ее близкие решили отложить экспериментальный метод на крайний случай.

«Это удивительно, но у Анастасии действительно все не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме. Как правило, с таким диагнозом ситуация развивается в худшую сторону очень динамично. А Заворотнюк борется уже два года, и у нее хорошая тенденция», — заявил Чумаков в беседе с KP.RU.

Ученый развеял слухи, которые ходили вокруг лечения актрисы, детально рассказав всю процедуру. По его словам, изначально Заворотнюк перенесла операцию, в результате которой удалили новообразование. После этого последовал курс химиотерапии, после которого на два-три месяца наступила ремиссия. Однако вскоре возник рецидив.

«Это было летом 2019 года. А осенью они к нам обратились. Что здесь важно: когда Заворотнюк делали операцию, ее опухолевые клетки отдали в институт Петрова — там сделали так называемую «культуру клеток». Нам удалось эти клетки достать и протестировать на чувствительность к нашим вирусным препаратам, результаты оказались хорошими. Но семья в то время уже начала принимать иммунотерапию от питерских ученых, так что наш метод пришлось отложить», — уточнил Чумаков.

Говоря о перспективах возвращения актрисы к полноценной жизни, профессор выразил мнение, что к работе она уже не вернется,

«Извините, но когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Вряд ли она сможет произносить какие-то монологи, но не исключено, что сможет появляться в эпизодах. Я так понимаю, что у нее есть определенные сложности», — сообщил он.

По предположению специалиста, сейчас звезда передвигается в каталке, поскольку не может ходить сама. Он не исключает, что родные скрывают актрису, поскольку ее внешность сильно изменилась после принятия большого количества гормональных препаратов.

«Считайте, что она просто постарела, вот и все. Главное, что Заворотнюк жива и может быть рядом со своей семьей», — резюмировал Чумаков.

Заворотнюк неожиданно исчезла с телеэкранов в 2019 году. Позже стали появляться слухи об онкологическом заболевании, проявившемся у актрисы. Несмотря на многочисленные просьбы общественности, родственники знаменитости долгое время скрывали подробности ее самочувствия и хода лечения. Позднее стало известно, что у артистки обнаружили глиобластому головного мозга.