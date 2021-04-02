Один полицейский погиб в ходе инцидента у Капитолия

Вашингтон, 2 апреля. Полицейский, охранявший здание Капитолия, скончался от полученных ранений после происшествия у здания Конгресса США. Об этом сообщила полиция Капитолия.

В ходе инцидента 2 апреля у здания Капитолия пострадало двое полицейских, один из которых скончался. По словам исполняющего обязанности начальника полиции Капитолия Йогананды Питтман, мужчина сбил на автомобиле двух полицейских, потом вышел из машины и направился в сторону правоохранителей с ножом в руках.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный гражданин попытался протаранить ворота здания Конгресса США. После этого охрана закрыла здание на вход и выход.