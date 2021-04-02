ФБК могут признать экстремистской организацией

Москва, 2 апреля. Профессор ВШЭ Олег Матвейчев в комментарии ФАН отметил, что ФБК (признан иноагентом в РФ) по результатам проверки следственными органами могут признать экстремистской организацией.

В пятницу, 2 апреля, стало известно о начале проверки прокуратурой в отношении «Фонда борьбы с коррупцией» на экстремизм. Об этом в эфире «Навальный Live» сообщил директор ФБК Иван Жданов.

«К нам пришли с проверкой, и эта проверка может быть интересной. Фонд борьбы с коррупцией теперь подозревается, оказывается, в экстремизме», — рассказал Жданов.

Он также показал документ, где указано, что предметом проверки служит исполнение фондом «законодательства о некоммерческих организациях и противодействие экстремистской деятельности».

Жданову было направлено требование предоставить информацию об участниках ФБК, руководстве, источниках финансирования, а также отчеты о расходовании средств.

Политолог Олег Матвейчев в комментарии ФАН отметил наличие возможности признания «Фонда борьбы с коррупцией» экстремистской организацией.

«Вероятность большая, потому что так оно и есть. Экстремистских высказываний там огромное количество», — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что сотрудники ФБК в разное время позволяли себе заявления, которые профильные органы могут начать рассматривать в качестве попадающих под определение экстремистских. Например, основатель фонда Алексей Навальный в эфире радиостанции «Эхо Москвы» допустил высказывание, которое стало поводом для проверки на предмет наличия в нем экстремизма. По версии следствия, блогер тогда призвал к насильственному изменению конституционного строя в России.

Кроме того, Навальный в свое время запускал проект «Черный блокнот», который является аналогом украинского «Миротворца». В список попали россияне, которые по версии осужденного основателя ФБК, «преступили закон и общечеловеческие понятия о справедливости и гуманности». В реестр были внесены судьи, выносившие приговоры по «московскому делу», представители правоохранительных органов и политики, находящиеся в оппозиции Навальному.

ФБК защищал Павла Зеленского, оператора фонда, который позднее признал свою вину по делу о призывах к экстремизму. Аналогично сотрудники фонда поступали в отношении Владислава Синицы, осужденного на пять лет за экстремизм.

Согласно требованию правоохранительных органов, директор ФБК Жданов должен предоставить ряд документов по сотрудникам фонда. До конца расследования не стоит исключать возможности признания организации экстремистской.