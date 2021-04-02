Я на свободе: Диана Шурыгина выписалась из рехаба

Москва, 2 марта. Героиня скандальных ток-шоу Диана Шурыгина покинула лечебное учреждение, о чем сообщила своим поклонникам в личном блоге.

В марте Шурыгина напугала своих подписчиков кадрами из больницы. Вскоре она призналась, что проходит курс лечения из-за депрессии. В пятницу 21-летняя Шурыгина опубликовала видео, сделанное в салоне автомобиля, сообщив, что ее выписали.

«Я вернулась, я на свободе. Это не передать словами», — порадовалась она.

Вскоре Шурыгина показала фото из квартиры.

Еще несколько дней назад телезвезда жаловалась на депрессию, которая одолела ее в лечебном учреждении. В сторис своего Instagram девушка рассказала, что ее сильно угнетает обстановка, поскольку в рехабе она находится под постоянным присмотром врачей, в частности, психотерапевтов.

На видео, опубликованном из палаты, Шурыгина предстала растрепанной, опухшей и очень бледной.

«Разбудить — разбудят, а еду не принесут. Я уже начинаю приходить в себя. Оказывается, у меня уже давно была депрессия. Танцевать хочу, но публиковать это как-то не очень — я под таблетками», — сообщила она подписчикам.

О причинах попадания в больницу Шурыгина не говорит однозначно. Ее близкие также хранят молчание. В частности, ситуацию не комментирует возлюбленный звезды ток-шоу миллионер Денис Ребров.