Глава Россотрудничества отреагировал на санкции Украины против ведомства

Москва, 2 апреля. Россотрудничество официально не уведомлено о включении в черный список Украины, заявил глава ведомства Евгений Примаков в ответ на санкции со стороны Киева.

Политик в беседе с РИА Новости выказал опасения относительно соблюдения украинской стороной законодательства. По его словам, безопасность сотрудников Россотрудничества находится на первом месте для ведомства.

Ранее СМИ сообщили о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины ввести рестрикции против киевского филиала Россотрудничества, а также десяти российских компаний. Под ограничения попали и десятки других организаций из-за причастности к ним лиц, которые фигурируют в санкционном списке контрабандистов.