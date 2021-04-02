СБУ под кураторством США преследует жителей Крыма по политическим мотивам

Уголовное дело, возбужденное «Крымской прокуратурой» против гражданина Украины — это эхо политики администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил ФАН участник «Крымской весны», эксперт Игорь Друзь.

По мнению политического аналитика, бывшего руководителя одной из киевских оппозиционных общественных организаций, жители Крыма должны опасаться провокаций со стороны СБУ.

«В силу того, что «прокуратура Крыма» по сути курируется Западом, она может создавать серьезные неприятности россиянам, живущим в Крыму. Например, по сфабрикованному делу подать того или иного человека в международный розыск и лишить возможности выезжать за пределы нашей страны. Это — преследование жителей целого региона по политическим мотивам», — сказал собеседник агентства.

Напомним, 2 апреля виртуальная «Прокуратура АР Крыма и Севастополя» сообщила, что в суд передан обвинительный акт в отношении «организатора схемы незаконной перевозки лиц в РФ через территорию Крымского полуострова».

Согласно законодательству Украины, для въезда в Крым «на временно оккупированную украинскую территорию» гражданам страны в 2021 году можно въезжать и выезжать, предъявляя любой гражданский документ, например, внутренний паспорт. Для посещения «государства-агрессора» они должны иметь загранпаспорт и запастись различными справками.

Предприимчивый украинец за определенную мзду на своем легковом автомобиле осуществлял перевозки своих соотечественников в Россию. Чтобы упростить и избавить людей от бумажной волокиты, а также сопряженных с ней поборов на украинской стороне, житель Херсонской области завозил всех желающих сначала в Крым через КПВВ «Чаплинка», а потом следовал по «незаконно построенному Керченскому мосту до Краснодарского края».

В соответствии с частью 2-й статьи 332 Криминального кодекса Украины бедолагу могут приговорить к лишению свободы на срок от пяти до семи лет.

Друзь пояснил, что большинство граждан Украины, особенно те, которые живут в районах, прилегающих к Крыму, далеки от безумного потока антироссийской пропаганды, изливаемого официальными киевскими СМИ, и не имеют ничего против России. Исключение составляют по большей части жители Западной Украины, и молодежь, воспитанная в обстановке насаждаемой русофобии. Жители Украины воспринимают Крым как родную землю, на полуострове у них живут родственники и друзья.

«Простые жители Украины нищают. «Голь на выдумки хитра». Сделать загранпаспорт на Украине не так просто. За любую бумажку надо платить — коррупция пронизывает все органы власти. В действительности оккупирован не Крым, а территория Украины. Там в результате организованного спецслужбами США государственного переворота к власти приведено правительство, которое не является легитимным. Замечу, что Московский суд подтвердил это задокументированным решением», —уточнил собеседник ФАН.

Политолог добавил — при всей нелепости ситуации, придуманный украинским правительством фейковый орган «прокуратура Крыма» достаточно зловещ. Их цель — создавать проблемы людям. Многие граждане России приезжают по делам на территорию соседнего государства, но могут столкнуться с провокацией, против них фабрикуются дела. Человеку могут «пришить» уголовную статью, грозить тюрьмой, СБУ пытается вербовать жителей России с помощью запугивания и шантажа, обратил внимание эксперт.

Друзь порекомендовал крымчанам избегать поездок на территорию Украины. Так они смогут избежать непредвиденных и незаслуженных неприятностей.

Ранее в минобороны Украины сообщили о получении гарантий со стороны США: в случае эскалации в Донбассе Киев не останется один на один с «агрессивными устремлениями Российской Федерации».