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Данила Козловский и Александр Петров сыграют главные роли в сериале «Надвое». ФАН-ТВ

Данила Козловский и Александр Петров станут лучшими друзьями в сериале «Надвое». Популярные российские актеры впервые снимутся в одном проекте. Сериал обещает нам историю друзей, отправившихся в командировку в Петербург.

Неожиданное знакомство с двумя девушками полностью меняет жизнь героев. Роли загадочных незнакомок в сериале исполнят Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Чей именно дуэт затмит другой — решать зрителям. А редакция ФАН пока решила немного повеселиться и представить, как могли бы повернуться судьбы метросексуальных героев этой истории.

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