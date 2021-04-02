Данила Козловский и Александр Петров сыграют главные роли в сериале «Надвое». ФАН-ТВ

Данила Козловский и Александр Петров станут лучшими друзьями в сериале «Надвое». Популярные российские актеры впервые снимутся в одном проекте. Сериал обещает нам историю друзей, отправившихся в командировку в Петербург.

Неожиданное знакомство с двумя девушками полностью меняет жизнь героев. Роли загадочных незнакомок в сериале исполнят Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Чей именно дуэт затмит другой — решать зрителям. А редакция ФАН пока решила немного повеселиться и представить, как могли бы повернуться судьбы метросексуальных героев этой истории.