Новое правительство ЦАР должно представлять интересы всех слоев общества

Банги, 2 апреля. Правительство Центральноафриканской Республики подаст в отставку в ближайшие дни. Об этом в интервью радио Guira рассказал президент Фостен-Арканж Туадера.

Глава государства признался, что решение относительно будущего премьер-министра Фирмена Нгребады еще не принято. Он возглавил кабмин в 2019 году, после подписания Хартумского соглашения.

Нгребада предоставил президенту отчет о своей работе, по итогам которого он сможет определиться с назначением. В пользу премьера выступают достигнутые им успехи.

В стране провели ряд реформ, которые позволили укрепить законную власть. Кроме того, Туадера и Нгребада составляют хороший дуэт, добившийся положительных изменений в республике.

Президент намерен создать правительство, члены которого будут представлять интересы всех слоев общества. Лидер ЦАР уже решил, что некоторые министры покинут посты.

Главной задачей нового кабинета министров станет борьба за единство Центральноафриканской Республики. Восстановление мира в африканском государстве должно продолжиться вне зависимости от того, кто возглавит правительство.