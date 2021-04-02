Бастрыкин отметил важность использования соцсетей для эффективности работы СК

Москва, 2 апреля. Руководитель Следкома Александр Бастрыкин провел онлайн-совещание с руководителями территориальных органов СК. Ключевой темой стала работа правоохранителей в социальных сетях.

Бастрыкин напомнил подчиненным, что сейчас соцсети — это не просто площадка для выражения своего мнения. Такого рода онлайн-ресурсы позволяют работать с гражданами и могут повысить степень эффективности деятельности органов СК. Руководитель ведомства констатировал, что нередко правоохранители узнают о проблемах в регионах от пользователей Сети.

Глава Следственного комитета обратил внимание, что при работе с этими ресурсами следует учитывать характер высказываний, сделанных через Интернет. Он напомнил, что в условиях информационной войны правоохранителей подвергают абсолютно необоснованной критике.