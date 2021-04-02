Полиция Кузбасса задержала подозреваемого в покушении на изнасилование школьницы

Кемерово, 2 апреля. Следователи Кузбасса возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал на девочку, угрожая ей ножом.

По предварительным данным, виновник события подошел к ребенку на улице и потребовал, чтобы девочка пошла с ним. Но несовершеннолетняя, увидев проходивших мимо людей, стала кричать. Когда те бросились к злоумышленнику, он отпустил свою несостоявшуюся жертву и сбежал.

Придя в школу, девочка рассказала о произошедшем учителям. Примечательно, что предполагаемый преступник сам обратился к правоохранителям, сообщив им о том, что его избили неизвестные ему люди. Во время обработки поступивших сигналов сотрудники МВД нашли связь между происшествиями и задержали мужчину, возбудив против него уголовное дело по ст. 131 УК РФ «Покушение на изнасилование несовершеннолетней».

Правоохранителям также стало известно о том, что местный житель уже имел судимость. Один из сроков он получил за аналогичные незаконные действия.

Проживающий в Новороссийске рецидивист ранее получил пожизненный срок за изнасилование женщин, сообщало Федеральное агентство новостей. Он угонял машины потерпевших. А одну из пострадавших он убил.