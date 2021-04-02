СНБО Украины применил санкции против филиала Россотрудничества

Киев, 2 апреля. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции в отношении филиала Россотрудничества в Киеве и десяти российских компаний.

Очередной пакет ограничительных мер Совбез применил против десяти российских компаний, включая Россотрудничество, сообщает "Украинская правда". Санкции против Росстотрудничества предполагают запрет на его деятельность.

Помимо этого, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что СНБО применит персональные ограничения в отношении лиц, которые причастны к контрабанде.

Ранее в МИД РФ рассказали, что санкции Киева против некоторых россиян и компаний идут вразрез с принципами свободы слова. Действия Украины противоречат Европейской конвенции по правам человека.