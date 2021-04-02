Зарезавший жену на заседании суда житель Первоуральска отправится в колонию на 17 лет

Первоуральск, 2 апреля. Суд вынес приговор мужчине за жестокое убийство экс-супруги на входе в здание суда. О наказании для преступника сообщила облпрокуратура.

Преступление случилось из-за конфликта между бывшими возлюбленными. Пьяный житель города ударил сожительницу не менее 13 раз ножом. Удары пришлись в грудь, голову и шею, от которых потерпевшая моментально скончалась. Кроме того, осужденный ранил пристава и прохожего, которые пытались помешать ему.

Суд приговорил злоумышленника к 17 годам колонии строгого режима. Также он должен заплатить двум потерпевших компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей каждому.

Ранее приговор вынесли жителю Тамбовской области, который жестоко расправился с ребенком, перед этим надругавшись над ним. Ближайшие 24 года он проведет в тюрьме, сообщал ФАН.