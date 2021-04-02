Юристы Пригожина потребовали от «Новой газеты» ответа за недостоверные сведения

Санкт-Петербург, 2 апреля. Юридическая служба компании «Конкорд» направила «Новой газете» открытое письмо, в котором потребовала разъяснений по поводу фейковых публикаций издания.

«Новая газета» выпустила материал, который, по оценке юридической службы компании «Конкорд», содержит недостоверную информацию про бизнесмена Евгения Пригожина. Так называемые журналисты применили в статье обороты, которые позволяют им избежать наказания в суде, отмечают юристы. В связи с этим адвокаты предпринимателя отправили в редакцию открытое письмо, чтобы получить разъяснения по конкретным вопросам.

«В связи с этим юридической службой компании «Конкорд» направлено в редакцию «Новой газеты» открытое письмо с целью получить разъяснения по следующим вопросам:

1. Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром компаний, которые получают ежегодно иски на сотни миллионов рублей из-за проблем с качеством питания, поставляемого в школы, детские дома и военные части?

2. Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром компаний, к которым подали более тысячи исков на сумму более 4 миллиардов рублей за поставки некачественного питания? Просим конкретизировать эти компании и указать даты подачи исков.

3. Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром 30 компаний, которые получают контракты на питание и обслуживание госучреждений?

Если «Новая газета» не готова ответить на эти вопросы, а также нести полную ответственность в суде за опубликованные сведения, то юридическая служба компании «Конкорд» будет вынуждена констатировать, что данное издание является низкосортным и непрофессиональным сообществом. Сообществом, которое представляет информацию фейкового содержания с целью обратить на себя внимание, ввести в заблуждение своего читателя и не нести ответственность за совершенные действия», — сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».