Эквадор вводит режим ЧП из-за COVID-19 накануне второго тура президентских выборов

Кито, 3 апреля. Уходящий президент Ленин Морено ввел в Эквадоре режим чрезвычайного положения до конца апреля. Власти страны надеются сократить рост заболеваемости населения COVID-19, сообщает TeleSur.

Новые ограничения коснутся восьми провинций — Асуай, Гуаяс, Эль-Оро, Эсмеральдас, Манаби, Пичинча, Лоха и Санто-Доминго-де-Лос-Цачилас. Жителям этих регионов запретят покидать свои дома с 20:00 до 5:00, а все сотрудники государственного сектора будут переведены на дистанционную работу.

Помимо этого президент полностью запретил продажу алкогольных напитков и закрыл все бары, чтобы не допустить проведения подпольных вечеринок. В провинциях также будет ограничена работа спортивных центров, кинотеатров и городских парков.

La irresponsabilidad ciudadana provocó el aumento de casos COVID19. Debemos evitar una crisis como la del 2020.

Aunque avanzamos con el plan de vacunación, no nos relajemos. Cumplamos las medidas. Haremos lo posible para evitar el confinamiento, pero necesitamos tu colaboración. pic.twitter.com/D0JeJ4za3V — Lenín Moreno (@Lenin) March 31, 2021

Ограничения не коснутся сотрудников важнейших предприятий, сотрудников системы здравоохранения и транспорта. Президентский указ не распространяется на магазины продуктов и товаров первой необходимости.

Действующие власти подчеркивают, что введенные меры не отразятся на ходе голосования во втором туре президентских выборов, намеченных на 11 апреля. Лидер предвыборной гонки Андрес Араус раскритиковал президента Ленина Морено за провалы в системе здравоохранения, которые привели к росту заболеваемости коронавирусом. Араус считает, что правительство несет ответственность за низкие темпы вакцинации и нехватку врачей, поскольку прошлым летом администрация Морено провела массовые сокращения медперсонала — их посчитали обременительными для бюджета, когда началось временное снижение заболеваемости.

«Мы готовы решить срочные проблемы страны. Осталось девять дней», — написал кандидат от блока UNES в своем Twitter.

El cogobierno de Moreno y Lasso culpa a los ciudadanos. Hoy hacen falta médicos. ¡Fueron despedidos! Hacen falta medicinas. ¡Prepagaron deuda! Hacen falta vacunas. Las repartieron entre los amigos de Lasso.



Estamos listos para resolver los problemas urgentes del país. 9 días. https://t.co/YhBMP9FDy1 — Andrés Arauz (@ecuarauz) April 2, 2021

С начала пандемии вирусом COVID-19 заразились 330 тысяч жителей Эквадора, из них более 16 тысяч скончались от осложнений. В больницах Кито, Гуаякиля и Аcуая не осталось мест в палатах интенсивной терапии, люди вынуждены искать аппараты ИВЛ в частных клиниках. По данным ВОЗ, 238 тысяч эквадорцев получили первую дозу вакцины (1,4% населения) и лишь 62 тысячи (0,03%) были полностью привиты от SARS-CoV-2.