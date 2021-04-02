Москва, 2 апреля. Работа экспертов Организации Объединенных Наций вызывает множество вопросов. В отчете по Центральноафриканской Республике они назвали власти страны и российских специалистов виновными в нарушении прав человека.

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), который возглавляет социолог Максим Шугалей, намерен обратиться в ООН с требованием пересмотреть глубоко ангажированную систему подбора специалистов.

«Содружество офицеров за международную безопасность» (СОМБ) согласно с претензиями ФЗНЦ. Руководитель организации Александр Иванов сообщил, что уже ведет работу с юристами и готовит иск против представителей международной организации.

Руководитель СОМБ отметил, что выпады экспертов ООН против российских инструкторов в ЦАР не подкреплены фактами, а в их докладе отсутствует доказательная база. Содержание документа почти дословно повторяет вбросы центральноафриканских СМИ, контролируемых боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). На территории страны такие ресурсы блокируются за распространение ложной информации.

Случаи нарушений прав человека, о которых говорится в отчете ООН, не были зафиксированы на территории африканского государства. К тому же ВС действуют согласно правительственному приказу о передаче всех задержанных боевиков в суд: военнослужащие не проводят допросы, о которых голословно заявили в докладе.

Центральноафриканские правоохранители считают, что соответствующую информацию экспертам ООН передали непосредственно радикалы из «Коалиции». Велика вероятность, что представители организации даже не посещали территорию ЦАР. В связи с вышеперечисленными фактами говорить о достоверности документа не приходится.