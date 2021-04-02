Калашникова в подробностях рассказала о предстоящей роскошной свадьбе

Москва, 2 апреля. Актриса Анна Калашникова в подробностях рассказала, какой видит свою предстоящую свадьбу с бизнесменом Иваном Семеновым. Влюбленные пока еще не подали заявление в ЗАГС,

Предложение руки и сердца артистка получила еще в начале года в Дубае. Теперь она готовится к «свадьбе мечты», на которую хочет потратить несколько миллионов рублей и пригласить именитых гостей.

Калашникова планирует организовать роскошное торжество в середине лета и пригласить около 500 человек. Ведущими она видит на своей свадьбе Ивана Урганта, Андрея Малахова и Леру Кудрявцеву.

От празднования на озере Комо в Италии пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса, поэтому гулять влюбленные и их гости будут, скорее всего, в Москве. Калашникова хочет блистать в этот вечер сразу в нескольких дизайнерских нарядах, чтобы во всей красе продемонстрировать фигуру после липофилинга.

Звезда уже начала примерять наряды. Одно из них цвета шампанского напомнило ей платье другой известной личности.

«Кстати, похожее было в день свадьбы на Ксении Собчак», — цитирует ее StarHit.

Калашникова воспитывает сына Даниила от предыдущих отношений. В этом году день рождения мальчика отмечали узким кругом. Семенов осыпал именинника подарками. Наследнику актрисы достался даже дорогой коллекционный медведь BearBrick. К таким фигуркам с симпатией относится рэпер Тимати.