Опасный туман надвигается на Пензу: погоде присвоен желтый уровень

Пенза, 4 апреля. Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды присвоил грядущему понедельнику желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Как стало известно ФАН, причиной для изменения цвета индикатора стал надвигающийся туман, значительно ограничивающий видимость на некоторых участках дорог. Спасатели просят водителей и пешеходов быть особенно внимательными при движении в непростых метеоусловиях.

«При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние», — предупреждает ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее ФАН сообщал, что ночью в центре Пензы произошло массовое ДТП, жертвой которого стал пассажир одного из автомобилей.