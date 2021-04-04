Ночное ДТП с участием трех машин унесло жизнь мужчины в Пензе

Пенза, 4 апреля. Ночью в центре Пензы произошла массовая авария — на перекрестке столкнулись сразу три автомобиля. Видеозаписью с последствиями ДТП очевидцы поделились в Instagram.

На кадрах видно, что все три машины имеют сильные механические повреждения, осколки кузова и пластиковых элементов разбросаны по асфальту на десятки метров. К месту аварии прибыли автомобили скорой помощи и МЧС.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области ФАН сообщили, что ДТП произошло в 23:10 на улице Кирова, 49. В результате аварии столкнулись автомобили Skoda Octavia, Mercedes-Benz SL и Lada Vesta, за рулем которых находились мужчины 1992, 1991 и 1998 годов рождения соответственно.

«Пассажир автомобиля марки Skoda, 28-летний мужчина, был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от полученных травм. Также помощь понадобилась водителям автомобилей Lada и Mercedes-Benz. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее ФАН сообщал, что в результате автомобильной аварии на трассе Пермь — Березники серьезные травмы получили сразу четыре человека.