Шеф-повар Константин Ивлев рассказал о насыщенной интимной жизни с молодой женой

Москва, 2 апреля. Главный телешеф страны Константин Ивлев стал героем «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница!». Вместе с ним в студию программы пришла и его молодая жена Валерия Куденкова.

Ведущий «Адской кухни» и «На ножах» недавно вновь связал себя узами брака. Избранницей Ивлева стала Валерия Куденкова, которая младше своего новоиспеченного мужа на 18 лет. Однако разница в возрасте совсем не смущает пару.

Шеф-повар принял участие в программе «ДНК-шоу», которое ведет певица Лолита Милявская. В рамках передачи он не только узнал много нового о себе, но и сам поделился интересной информацией. Константин Ивлев сдал генетический тест. Анализ показал, что предки повара являются представителями мордовской народности, а этот народ не отличается верностью.

«У вас самый большой процент от мордвы. Мордвины отличаются более выраженным сексуальным темпераментом, нежели русские. Генетически мордвины даже в браке далеко не всегда соблюдают супружескую верность», — сказала Лолита, а Ивлев с ней тут же согласился.

Первый брак телешефа распался именно из-за его неверности. Однако в разговоре с Милявской ведущий «Адской кухни» заявил, что у них с Куденковой нет никаких проблем в браке, а в постели царит настоящая идиллия.

«У нас очень хорошая с Лерой связь: взаимоотношения, сексуальная история. Круто, мне это очень нравится, значит, мы на верном пути», — заявил Ивлев.

Экс-супруга шеф-повара Мария рассказала, что тяжело переживала развод, однако не менее болезненно его уход из семьи восприняли их дети — сын Матвей и дочь Маруся, фактически утратившие веру в отца.