Пензенцы спасают известного курьера-благотворителя от смерти

Пенза, 3 апреля. Знаменитый пензенский благотворитель Евгений Григоров, известный горожанам как курьер, который помогает детям из детдомов и инвалидам, оказался на грани смерти. По иронии судьбы он сам стал нуждаться в крупной сумме денег, собрать которые ему помогают благодарные жители Пензы.

«Необходима срочная операция на почки, так как они начинают постепенно отказывать. В Пензе такую операцию делать не берутся — высоки риски потерять один из органов. Взялся лишь московский медицинский университет имени И. М. Сеченова, где меня согласились прооперировать. Проблема в том, что процедура платная — 87 тысяч рублей, которых у меня, к сожалению, нет. Пока перешел на обезболивающее, так как без него совсем тяжело», — рассказал корреспонденту ФАН Евгений Григоров.

Отсутствие сравнительно небольшой суммы денег у мецената просто объяснить — все заработанные на двух работах деньги он вкладывает на покупку подарков для воспитанников Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, Областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, Спасского детского дома и Пензенского дома ребенка.

Последняя благотворительная акция прошла 15 марта, когда Евгений Григоров приобрел на собственные средства и пожертвования, которые сделали горожане, недешевые рециркуляторы воздуха для дома ребенка города Пензы. Они необходимы для нейтрализации вирусов и бактерий в помещениях, где живут маленькие дети, брошенные родителями. Помимо рециркуляторов учреждение безвозмездно получило от мецената развивающие игрушки, предметы гигиены, водонагреватель.

Евгений признается, что уже тогда ему было известно о необходимости операции, но присвоить себе деньги, собранные на помощь детям, он не мог. Теперь же недуг обострился и благотворитель нуждается в срочной операции. В этой непростой ситуации ему на помощь пришли обычные горожане, которые объявили сбор средств для проведения операции.

«Надеюсь поскорее разделаться с этой операцией, чтобы вернуться на работу и продолжить помогать детишкам», — резюмировал Евгений Григоров.

Ранее ФАН сообщал, что в Санкт-Петербурге может открыться первый в России филиал уникального реабилитационного центра для молодых инвалидов «Квартал Луи». Инициатором проекта стала сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ, основатель центра Мария Львова-Белова.