От черного юмора до слезливых мелодрам: топ-фильмов с Майклом Фассбендером

2 апреля 44-й день рождения отмечает один из самых известных актеров Голливуда, двукратный номинант самой престижной кинопремии «Оскар» Майкл Фассбендер. Рассказываем о лучших фильмах с участием знаменитого актера, которые обязательно стоит посмотреть в свободные несколько часов.

«Бесславные ублюдки»

Пародия на военные фильмы, черная комедия, один из киношедевров эпатажного режиссера Квентина Тарантино, сочетающий в себе боевик, драму и комедию. Действие фильма разворачивается во времена Второй мировой войны в оккупированной немцами Францией, где американские солдаты-евреи жестоко расправляются с нацистами — убивают и скальпируют солдат. Майкл Фассбендер здесь исполнил роль британского разведчика, лейтенанта Арчи Хикокса, который при внушительных заслугах так и не смог добиться звания капитана. В 2010 году фильм «Бесславные ублюдки» был номинирован на восемь премий «Оскар», но получил только одну статуэтку — в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», победителем стал австрийский актер Кристоф Вальц.

«12 лет рабства»

История о самых омерзительных временах Америки, тонущей в рабстве и расовой дискриминации. Лучший фильм 2014 года по мнению критиков и экспертов американской премии «Оскар». Кроме того, картина получила еще две награды: за «Лучший адаптированный сценарий» и за «Лучшую женскую роль второго плана», где статуэтка досталась кенийско-мексиканской актрисе Лупите Нионго. В «12 лет рабства» Фассбендер играет роль рабовладельца Эдвина Эппса — жестокого невежды и страшного пьяницы, у которого главный герой фильм пробыл в рабстве долгие годы.

«Люди Икс: Дни минувшего будущего»

Одна из частей знаменитой серии фантастических фильмов про людей-мутантов с Хью Джекманом в главной роли. Стартовый фильм после возрождения легендарной франшизы, который поклонники «Людей Икс» оценили не хуже, чем первую историю, вышедшую в далеком 2000 году. Яркие спецэффекты и невероятная борьба людей, обладающих уникальными возможностями и умениями, за собственное выживание и спасение мира от роботов. Майкл Фассбендер достойно перевоплотился в образ молодого Магнето.

«300 спартанцев»

Исторический боевик режиссера Зака Снайдера, получивший положительные отзывы зрителей за зрелищность и красочность, однако вызвавший критику экспертов за искажение исторических фактов. Тем не менее лента «300 спартанцев» является одной из самых сильных и примечательных в карьере Фассбендера, позволившей Майклу основательно закрепиться в мире большого кино.

«Джейн Эйр»

Классика английской литературы с Фассбендером в главной роли. Великая история любви в период Викторианской эпохи Англии. Фильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший дизайн костюмов». Многие кинокритики называют эту картину лучшей экранизацией романа «Джейн Эйр» в истории.

«Свет в океане»

Еще одна пронзительная романтическая мелодрама, где Майкл Фассбендер и его партнерша Алисия Викандер с экрана рассказали об истории супружеской пары, решившей воспитать случайно найденную новорожденную девочку как родную дочь. Пара настолько вжилась в образ влюбленных, что в 2017 году Фассбендер и Викандер сыграли свадьбу, но уже в реальной жизни.

«Стив Джобс»

Фильм, повествующий о жизни одного из самых выдающихся умов планеты, основателя компании Apple Стива Джобса, образ которого более, чем успешно примерил на себя Фассбендер. За эту роль актера номинировали на «Оскар», но шансов у Майкла практически не было — безоговорочную победу тогда одержал Леонардо Ди Каприо за работу в «Выжившем».