Полиция США заявила о трех пострадавших при стрельбе у Капитолия

Вашингтон, 2 апреля. Сотрудники правоохранительных органов сообщили о трех пострадавших из-за стрельбы в районе Конгресса Соединенных Штатов.

Согласно имеющейся информации, подозреваемый в инциденте был задержан.

Ранее стало известно, что неизвестный гражданин попытался протаранить ограду Капитолия — Конгресс США был закрыт на вход и выход из-за «угрозы безопасности». Об этом заявляли очевидцы происшествия, передает Федеральное агентство новостей.

После появилась информация о перестрелке: изначально сообщалось, что в результате были ранены два человека.