Блогер Захаркин предостерег Россию о появлении «чумных докторов»

Картина режиссера Владимира Беседина «Майор Гром: Чумной доктор» вышла в российский прокат с 1 апреля. Фильм рассказывает о неподкупном полицейском и человеке в маске, учинившем самосуд над теми, кто при помощи денег и связей избежал правосудия. Известный российский блогер Руслан Захаркин предостерег Россию о появлении реальных «чумных докторов».

По мнению блогера, картина Беседина — отличная экранизация российских комиксов, отражающая современные реалии страны.

«Безнаказанность медленно, но верно уничтожает общество. Оно больно настолько, что никто не идет в полицию или суд, потому что люди не верят в эту систему», — говорит блогер.

Он также приводит момент из фильма, когда продажный судья отпускает «мажора-гонщика», а затем «чумной доктор», учинив самосуд, заживо сжигает избежавшего наказания преступника.

«Я очень удивлен, что такой фильм допустили до проката, потому что теперь у «чумного доктора» могут быть подражатели, которые будут вершить самосуд», — отмечает Захаркин.

По его словам, если справедливости не будет в суде, на улицах страны появятся «чумные доктора».

«Любое общество имеет свою точку кипения. Иногда можно так сильно закрутить гайки, что слетит резьба, поэтому не надо удивляться, что у нас может быть самосуд. А со временем и простые люди будут поддерживать таких «докторов», а это целая армия», — полагает инфлюенсер.

Ранее Руслан Захаркин высказался на тему недавнего ДТП с участием пранкера Эдварда Била. Блогер уповает на максимальное наказание нарушителю и требует надолго посадить его за решетку.