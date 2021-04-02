Стала известна цена нового седана Mercedes-Benz C-класса в России

Москва, 2 апреля. Премьера автомобиля C-класса состоялась в феврале 2021 года. Теперь седан нового поколения стал доступен для заказа на российском рынке.

Для россиян немецкое транспортное средство будет доступно только с 1,5-литровым бензиновым мотором и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Единственная комплектация машины носит название Sport.

Заднеприводный 170-сильный седан Mercedes-Benz C 180 обойдется минимум в 3 590 000 рублей. А более мощный 204-сильный полноприводный Mercedes-Benz C 200 4Matic клиенты смогут приобрести по цене от 4 130 000 рублей.

Что касается оснащения салона и электроники, то в перечень входят как платные, так и бесплатные элементы. К примеру, адаптивная подвеска стоит 108 тысяч рублей, трехзонный климат-контроль – 110 тысяч, электропривод сидений – 83 тысячи. При этом комбинированная обивка сидений из кожзаменителя и замши, камера заднего вида и светодиодная оптика, идут без доплаты.

Предполагается, что первые автомобили станут доступны покупателям к середине лета этого года.

Эксперты ранее сообщили, в каких случаях лучше приобрести личное транспортное средство. Некоторым гражданам нет смысла откладывать покупку, учитывая дефицит продукции и повышение цен.