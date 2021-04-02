Опубликованы первые кадры после сообщений о стрельбе у Капитолия

Вашингтон, 2 апреля. Сообщения о стрельбе у здания Капитолия поступают из зарубежных СМИ. В интернете выкладывают первые кадры с места событий.

Ранее агентство Reuters сообщало о ЧП у Капитолия, неизвестный попытался протаранить ограду здания на автомобиле, очевидцы сообщали о стрельбе и двух раненых.

Сотрудник конгресса сообщил в соцсетях, что вход и выход в Капитолий перекрыты из соображений безопасности. Пресс-секретарь Белого дома при ответе на вопросы журналистов сказала, что не в курсе сложившейся ситуации.

Журналисты Fox News рассказывали, что заметили двух граждан на носилках.

Ранее сообщалось, что демпартия США готова потратить 2 млрд долларов на охрану Капитолия в Вашингтоне.