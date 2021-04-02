Американские дипломаты учатся выживанию в «демократизированных» странах

В последние несколько десятилетий США активно внедряли «демократию» в различных уголках планеты. Однако население насильно «демократизированных» стран не слишком высоко оценило такие услуги — это объясняет регулярные атаки на американские посольства. Как сообщает телеканал Today, в США появились курсы для американских дипломатов, на которых их учат выживанию.

«За прошедшие годы 300 американских дипломатических служащих и других сотрудников погибли в результате террористических атак за границей. Теперь их учат выживать в таких атаках, это тяжелая подготовка», — сообщила корреспондент.

Дипслужащих учат быстро проводить эвакуацию, ведь нападения на здания, где они находятся, возможны. Например, в 2012 году четверо дипломатов в Ливии погибли во время нападения на консульство США в Бенгази. Также представителей США за рубежом учат экстремальному вождению и оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что американское военное ведомство заключило контракт с компанией Microsoft на поставку в войска более 120 тысяч комплектов военной модификации очков виртуальной реальности. Российские военные эксперты рассказали ФАН, почему современное устройство может обеспечить США победу разве что в виртуальных войнах.