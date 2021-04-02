Бензиновый резерв России пополняется досрочно

Москва, 2 апреля. Рекомендация Правительства РФ по увеличению запасов бензина к 1 мая до 1,6–1,7 млн тонн выполняется в России досрочно.

Кабмин РФ рекомендовал увеличить запасы бензина на территории Российской Федерации до 1,6–1,7 млн тонн к 1 мая. Согласно данным на 30 марта, запасы достигают 1,677 млн тонн. Об этом пишет ТАСС.

Центральное диспетчерское управление ТЭК (ЦДУ ТЭК) поделилось информацией о том, что 30 марта 2021 года резервный объем топлива в России увеличился на 0,5%, по сравнению с 23 марта. Дизельные резервы, напротив, сократились на 3% и теперь составляют 2,605 млн тонн.

Соответственно, наблюдается тенденция по досрочному выполнению правительственных рекомендаций по увеличению объемов бензина в резерве. При этом отмечается, что объем переработки топлива уменьшился. В течение недели было произведено на 5,4% меньше дизтоплива и на 3,4% меньше бензина. Около 88,1% всего произведенного бензина было направлено на потребление внутри России, а 11,9% экспортировано. Иная картина наблюдается на рынке дизельного топлива: 54,6% отправлено на внутренний рынок, а 45,4% — за рубеж.

Повышение цен на бензин в России эксперты объясняют наличием низкого уровня конкуренции на розничном и оптовом топливном рынке. При этом цена на нефть постоянно колеблется.