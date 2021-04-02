Получившая звание народной артистки РФ Анита Цой замахнулась на гонорары как у Пугачевой

Москва, 2 апреля. Известная певица Анита Цой недавно получила звание народной артистки РФ и теперь раздумывает о повышении гонораров за свои выступления.

Звание народного артиста присуждается за особые заслуги в области культуры и искусства. Его дают только после того, как звезда проработает десять лет в качестве «Заслуженного». Для артистов, удостоенных этих почетных званий, предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 50% от оклада. А при достижении пенсионного возраста, знаменитостям со столичной пропиской полагается доплата – 30 тысяч рублей в месяц.

«Это прекрасно! Деньги не будут лишними!» — отреагировала Анита Цой.

После получения долгожданного звания певица задумалась о повышении гонораров за свои выступления. Она пока не приняла решения, однако понимает, что теперь ее статус в российском шоу-бизнесе повысился. По словам Цой, одного звания недостаточно, чтобы «рвануть вперед в заработках», необходимо сделать что-то новое и на сцене. Согласно информации концертных промоутеров, сейчас гонорары за выступление артистки начинаются от двух миллионов рублей.

«Я получаю гораздо меньше, чем, например, Пугачева. Алла Борисовна по цене – в самом топе! Мне, конечно, хватает, но всегда хочется большего. Хотя ведь дело не только в деньгах и званиях, а в том какие люди тебя по жизни окружают!» — отметила Цой в разговоре с порталом «Дни.ру».

Певица появилась на премии «Прорыв года» не только с обновленным статусом, но и сильно похудевшей. За последние месяцы она избавилась от 20 лишних килограммов. Недавно она решила поделиться секретами своего преображения.