Минтранс отчитался о динамике цен на авиабилеты в России

Москва, 2 апреля. Министерство транспорта Российской Федерации отметило, что информация агрегаторов о повышении стоимости авиабилетов некорректна. Ведомство поделилось собственной статистикой.

Представители министерства считают, что, начиная с июня 2019 года, цена авиабилетов по множеству направлений снизилась. Об этом сообщает ТАСС.

Минтранс указывает, что данные билетных агрегаторов неактуальны и не могут соответствовать действительности. Пресс-служба министерства опровергает повышение стоимости перелета на 15-120%.

«Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России», — указали в Минтрансе.

Данные авиакомпаний демонстрируют, что продажи с апреля по июнь 2021 года в среднем на 7% выгоднее по сравнению с таким же периодом 2019 года. Данные Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip называют в ведомстве некорректными.

Авиаперелеты в ряде случаев можно совершать с большой скидкой. Некоторые категории граждан имеют право на получение льгот от Правительства Российской Федерации.