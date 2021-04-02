Террористы «Боко Харам» показали кадры сбитого самолета ВВС Нигерии

Абуджа, 2 апреля. Террористическая группировка «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) выложила изображение сбитого самолета ВВС Нигерии, пропавшего с радаров 31 марта.

Правительство республики не обнаружило места крушения, но признает, что штурмовик Alpha Jet (NAF475), вероятно, потерпел аварию.

Представитель ВВС Нигерии Эдвард Габквет сообщил, что судьба пилотов остается неизвестной, и добавил, что потерянным бортом управляли капитаны Джон Аболаринва и Эбиакпо Чапеле.

Если сообщение «Боко Харам» подтвердится, то этот случай станет первым зарегистрированным фактом уничтожения военной авиации силами террористов.

В сентябре 2014 года нигерийский Alpha Jet с бортовым номером 466 пропал без вести во время тренировочного полета близ города Йола на востоке страны. Тогда экстремисты «Боко Харам» также заявили, что сбили самолет, но никаких свидетельств, подтверждающих это утверждение, предоставлено не было.

Легкие штурмовики Alpha Jet разработаны французской авиастроительной корпорацией «Дассо» совместно с немецкой фирмой «Дорнье» в 70-х годах прошлого века. Несмотря на солидный возраст, они полностью отвечают потребностям ВВС Нигерии.

1 Организация запрещена на территории РФ.