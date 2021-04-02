На Едином уроке по правам человека побывало 27 миллионов учащихся

В 2017–2020 годах в Едином уроке прав человека приняло участие более 27 миллионов школьников и студентов. По данным ФАН, об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она также рассказала о реализации более 500 мероприятий правопросветительского характера.

«Были организованы фестиваль «Интеграция» для людей с ограниченными возможностями, Всероссийский конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты», межрегиональный проект «Школа правозащитников: учиться и действовать», церемония награждения медалью уполномоченного «Спешите делать добро» и другие», — отметила Москалькова.

Общественный деятель рассказала, что более полумиллиона студентов прошло обучение в рамках образовательных программ по правам человека в вузах, в частности в рамках совместной с ООН магистерской программы «Международная защита прав человека».

«Помимо повышения уровня юридической грамотности, аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ интенсивно и плодотворно работал в сфере жилищного права. За пять лет оказано содействие в защите жилищных прав более 50 тысяч граждан», — сказала Татьяна Москалькова.

Политик обратила внимание, что за это время многие люди получили жилье, были устранены нарушения, допущенные в отношении детей-сирот, инвалидов, членов многодетных семей. Это позволило улучшить их жилищные условия: ряд домов были признаны аварийными и подлежащими расселению, приняты меры по проведению шумозащитных мероприятий для создания благоприятных условий проживания в домах. Удалось устранить нарушения в отношении нескольких сотен человек, проживающих в многоквартирных домах.

«При взаимодействии с органами прокуратуры оказано содействие в возобновлении электроснабжения населенных пунктов, в результате чего были восстановлены права нескольких тысяч человек», — отметила Москалькова.

Татьяна Москалькова советует: если чьи-то права были нарушены и их не удалось восстановить, обратитесь по телефону горячей линии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по телефону 8-800-707-56-67. Связаться с аппаратом Федерального омбудсмена можно также почтой: индекс 119121, Российская Федерация, г. Москва, Смоленский бульвар 19, строение 2 или через интернет-приемную на сайте.