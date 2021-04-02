Депутат Марченко потребовал проверить «Открытую Россию» после обращения врачей

Санкт-Петербург, 2 апреля. Исполнительного директора «Открытой России» (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова вызвали в прокуратуру Петродворцового района. С просьбой проверить организацию обратился депутат Госдумы Евгений Марченко после жалобы врачей станции скорой помощи.

Как сообщает «Закс.ру», 2 апреля Пивоварову вручили требование о явке в прокуратуру. По его словам, это может быть связано с акцией помощи врачам, которую проводила «Открытка».

Евгений Марченко рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей, почему врачи пожаловались на «Открытую Россию».

«Ко мне обратилось руководство станции скорой помощи и рассказало, что гражданин Пивоваров в интернете активно собирает деньги для станции скорой помощи. При этом замдиректора станции сообщил, что ни в какой помощи они не нуждаются. Для чего идет сбор средств — непонятно. Не исключено, что это может быть мошенничество, поэтому я направил запрос в правоохранительные органы, чтобы они разобрались, кто и какие деньги с людей собирает, зачем и куда эти средства идут», — объяснил Марченко.

Ранее сообщалось, что проведение форума «Муниципальная Россия» могло быть согласовано с британским офисом «Открытой России». Об этом свидетельствуют выложенные НТВ данные переписки организатора форума Андрея Пивоварова с сотрудницей британского отделения «Открытки» Джоанной Новаковской.