Срок подачи уточненных данных о занятых по программе ФОТ 2.0 истекает 5 апреля

Москва, 2 апреля. Министерство экономического развития России напомнило о скором истечении срока подачи данных по программе ФОТ 2.0.

Программа ФОТ 2.0 была запущена 1 июня 2020 года. Банки принимали решения о списании задолженности до 31 марта 2021 года. При условии сохранения в штате 80% сотрудников организации можно было списать половину долга.

Предприятия могут до 5 апреля 2021 года подать уточняющие сведения в Пенсионный фонд России для размещения этих данных на платформе Федеральной налоговой службы (ФНС), напомнили в МЭР РФ. По данным ФНС, в программе ФОТ 2.0 принял участие предприниматели из всех регионов РФ. Около трети всех кредитных соглашений приходится на Центральный федеральный округ (27,1%), за ним следуют Приволжский (22,4%), Северо-западный (11,3%), Сибирский (11,2%) и Южный (10,6%) федеральные округа.

Программа ФОТ 2.0 стала одной из наиболее востребованных антикризисных мер правительства, введенных в период пандемии. Кредиты предпринимателям выдавали 38 банков, в том числе пять системно-значимых — «Сбер», ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк и Промсвязьбанк.

Правительство РФ ранее одобрило поправки в Налоговый кодекс о предоставлении бизнесу право на единый налоговый платеж. В кабмине считают, что эти изменения создадут более комфортные условия для налогоплательщиков и позволят сократить время оформления расчетных документов.