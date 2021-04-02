Багдад профинансирует возвращение своих граждан из Сирии

Дамаск, 2 апреля. Министр по делам миграции Ирака Эван Файек Джабру объявил о готовности компенсировать расходы желающих вернуться на родину иракских семей, остающихся в Сирии.

Джабру встретился в Дамаске с представителями проживающих в Сирии сограждан, сообщает Министерство Ирака по делам миграции. В ходе встречи министр обсудил проблемы возвращения иракцев на родину — это и получение вида на жительство, и удостоверения личности новорожденных, оформление гражданства, и получение иракского паспорта.

Джабру выразил готовность передать все запросы иракских граждан в соответствующие органы в Багдаде, пообещав лично контролировать наиболее сложные дела. При этом министерство готово нести расходы всех желающих добровольно вернуться в страну и оказать немедленную поддержку таким семьям, отправив в Сирию специальную комиссию для помощи в получении документов.

В своем заявлении министерство сообщает и о встрече с сирийским министром внутренних дел генерал-майором Мухаммадом Халид ар-Рахмуном в офисе МВД Сирии. Ар-Рахмун распорядился продлить срок пребывания иракцев в Сирии с одного месяца до трех и высоко оценил открытость нового правительства Ирака для соседних стран.