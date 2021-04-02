Ханна попросила фанатов не обижаться на нее из-за розового костюма

Москва, 2 апреля. Певица и фотомодель Ханна (Анна Иванова) попросила поклонников не обижаться на нее из-за одежды, ведь она уже несколько дней подряд надевает на выход один и тот же костюм.

Артистка «с головой» ушла в работу на телевидении. В последнее время ее Instagram наполняется фотографиями из офиса, студии или салонов красоты. Причем пару последних дней Ханна выходила на связь с фанатами в нежно-розовом объемном костюме, состоящем из свитшота и брюк.

Певица призналась, что никогда в жизни два дня подряд не ходила в одной и той же одежде.

«Провал. Что же делать, если это любовь!» — подписала она очередное видео.

Модель попросила фанатов не обижаться на нее и подчеркнула, что таких нарядов пока нет в продаже.

Певица с 2015 года замужем за генеральным директором лейбла Black Star Inc. Павлом Курьяновым. Недавно она рассказала, как делит бюджет со знаменитым мужем. Именно он в свое время помог Ханне добиться популярности и открыть собственный бизнес. Высокий заработок позволяет супругам быть на равных позициях. По словам артистки, в ее семье общий бюджет.