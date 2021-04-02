Остеопат предостерег россиян от постоянной работы с кровати

Москва, 2 апреля. Человек, который постоянно работает с кровати или дивана, наносит непоправимый вред своему здоровью.

Частая работа человека при сохранении неправильного положения тела может привести к депрессии, тревожности и раздражительности, а также к хронической усталости. Такое мнение выразил врач-остеопат, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов.

«Категорически нельзя работать с кровати. Во-первых, это неестественно. Необходимо, чтобы позиция позвоночника была вертикальной. Должен быть стол, опора для локтей, необходимое расстояние до экрана», — пояснил медик в беседе с изданием «Москва 24».

Во время работы у человека происходит напряжение умственных функций. В случае, если при этом он лежит или сидит, то у него напрягаются определенные группы мышц и фасции, нарушается снабжение органов нервами.

«Уменьшение движений в мышцах ведет к физиологическим изменениям. Возможны проблемы со зрением, позвоночником и шейно-воротниковой зоной, головные боли, шум в ушах, нарушение микроциркуляции в головном мозге», — добавил остеопат.

Согласно последним данным, почти 60% россиян хотят продолжать работать удаленно после пандемии коронавируса. В соответствующем опросе поучаствовали 209 тысяч человек по всему миру. Большинство опрошенных рассказали о желании совмещать удаленную и офисную работу. Полностью отказаться от поездок согласны только четверть респондентов.