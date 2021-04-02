Спасатели Сыктывкара достали застрявшую в трубах кошку по кличке Лиса

Сыктывкар, 2 апреля. Британская вислоухая кошка залезла в сантехнический короб в ванной комнате и застряла между пластиковых труб. На помощь пушистой пленнице прибыли спасатели.

Попытки хозяев животного самостоятельно вызволить Лису не увенчались успехом. Тогда было принято решение вызвать специалистов. Сотрудники местного аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми» незамедлительно прибыли в квартиру.

Сначала спасатели пытались извлечь кошку с помощью импровизированного лассо. Затем, разобрав конструкцию, они аккуратно выдавили питомца из труб. К счастью, там текла холодная вода, и животное не пострадало. Спецоперация заняла не более 15 минут.

Спасенного в Домодедово енота Делика перевели в уличный вольер и нашли ему подружку, сообщал ФАН.