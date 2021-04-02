В Сирии реагируют на слова Лаврова о санкциях против Дамаска

Дамаск, 2 апреля. Сирийские СМИ широко публикуют интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об опасном влиянии американского «Закона Цезаря» на экономические отношения Европы и Сирии.

Лавров заявил, что воздействие принятого США так называемого «Закона Цезаря» опасаются, в том числе, и в Европе — этот документ приняли в декабре 2019 года подписью президента США Дональда Трампа. Акт Цезаря вводит ряд ограничительных мер против сирийской экономики и носит всеобъемлющий характер, затрагивая практически все сферы экономики и жизни Сирии.

При этом санкции распространяются не только на сирийские, но и на любые иностранные компании или физические лица, ведущие дела с сирийским правительством. Одним из поводов введения данного закона послужили совместные успешные операции против террористов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.



Отвечая на вопрос об односторонних санкциях в отношении сирийцев, Лавров заявил:

«Санкции влияют на гражданское население: посмотрите, что происходит в Сирии в результате «акта Цезаря». Мои собеседники в Европе и, кстати, в регионе шепотом говорят, что они в ужасе от того, что этот акт перекрыл любые возможности хоть как-то вести экономические дела с Сирией».

Министр возложил ответственность за возникновение ИГ1 на Соединенные Штаты, напомнив, что действия Вашингтона превратили Ливию в «чёрную дыру» — все эти позиции нашли отклик в публикациях сирийских медиа.

1 Организация запрещена на территории РФ.