Суд признал скопинского маньяка виновным в нарушении административного надзора

Рязань, 2 апреля. Скопинский маньяк Виктор Мохов понесет ответственность за нарушение правил административного надзора. Полиция будет присматривать за ним в течение шести лет.

Вышедший на свободу скопинский маньяк Виктор Мохов нарушил правила административного надзора, сообщают в Скопинском районном суде. В качестве наказания на него может быть наложен штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Также Мохова могут арестовать на 15 суток.

Напомним, что бывший заключенный будет находиться под надзором полиции в течение шести лет. Ему не разрешается покидать пределы района, выходить из дома после 22:00, а также посещать массовые мероприятия.

Ранее ФАН сообщал о том, что Мохов не раскаялся в своих преступлениях после выхода на свободу.