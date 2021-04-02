Илья Резник объяснил, почему больше не пишет песни для Аллы Пугачевой

Москва, 2 апреля. Композитор Илья Резник, подаривший звезде российской и советской сцены Алле Пугачевой десятки песен, не видит смысла писать для Примадонны.

Композитор признался, что его новых песен в репертуаре Аллы Борисовны не будет. Для народной артистки он не планирует сочинять хиты.

«Я написал ей 71 одну песню, ну куда еще? Про что писать, про любовь, про разлуку? Я пишу, когда необходимо», — сказал Резник в разговоре с Kp.ru.

Он считает, что Примадонну, несмотря на ее популярность и масштаб, недооценили как артистку. По его словам, именно он открыл Пугачеву как композитора. Сама певица очень скромно относится к еще одному своему таланту.

«Когда она написала «Звездное лето», «Три счастливых дня» , гениальную песню «Скупимся на любовь»… Я ей сказал: «Аллочка, ты ведь многих превосходишь, как композитор». Но она до сих пор к этому очень скромно и сдержанно относится. На мой взгляд, она недооценена как композитор», — добавил Резник.

Сейчас Резник и Пугачева поддерживают теплые отношения. Народная артистка созванивается с коллегой и поздравляет его со всеми праздниками.