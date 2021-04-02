McDonald's начнет закупать молоко у крупного российского агрохолдинга

Москва, 2 апреля. Сеть ресторанов McDonald's будет закупать молочную продукцию у крупнейшего производителя в России.

Пресс-служба агрохолдинга «Эконива» заявила о том, что начинает сотрудничество с ресторанной сетью McDonald's. Об этом сообщает «Интерфакс».

Направление HoReCa было создано специально для поставок молока в заведения McDonald's, расположенные в Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Западном федеральных округах. Крупнейший на территории России производитель сырого молока заявляет, что поставляемый продукт будет использоваться при приготовлении напитков из традиционного меню McDonald's и «МакКафе».

Ранее некоторые представители российского бизнеса заявляли о возможном подорожании молочной продукции в России из-за упаковки и связанным с ней экосбором. Однако пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко опровергла тиражируемые в Сети слухи.