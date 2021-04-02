Жириновский рассказал, как нужно проучить Польшу за «Северный поток — 2»

Москва, 2 апреля. Защитить «Северный поток — 2» от Польши возможно силами Балтийского флота, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Пресекать попытки польских судов приблизиться к газопроводу необходимо огнем. Строители и российские моряки нуждаются в защите, уверен политик. Проучить поляков можно одним способом — открывать огонь на приближающиеся корабли, даже рыболовные. Это отобьет охоту устраивать провокации, считает Владимир Жириновский.

«Пара суден пойдет ко дну — все сразу же успокоятся, никто больше им не помешает работать. Надо разок проучить этих хамов и авантюристов, другой язык они не понимают», — написал лидер ЛДПР в своем Telegram-канале.

Для этого Жириновский предложил дать разрешение Балтийскому флоту открывать огонь по любым судам, которые без предупреждения приближаются к «Северному потоку — 2».

Кроме опасных маневров, которые проходят недалеко от газопровода, Запад всеми силами пытается остановить реализацию проекта. Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в интервью Федеральному агентству новостей заявила, что Соединенные Штаты провалили давление на Европу в связи с «СП-2». Несмотря на усиление санкций, ряд европейских стран поддерживает завершение строительства газопровода.