Биограф принцессы Дианы сравнил ее с Меган Маркл

, 2 апреля. Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон сравнил жизнь матери принца Гарри и Меган Маркл после скандального интервью Опре Уинфри.

Маркл пожаловалась американской журналистке, что жизнь у нее после помолвки с принцем была не сахар. По ее словам, у нее отобрали паспорт, водительские права и ключи. Чтобы заняться повседневными делами, ей приходилось спрашивать разрешения.

Мортон в подкасте Royally Obsessed поставил под сомнение слова жены Гарри, отметив, что у нее была вполне нормальная жизнь. Он также рассказал, можно ли сравнить пережитый опыт принцессы Дианы и Меган Маркл.

«И да, и нет. Когда я смотрел интервью, я отмечал: «Да, чувство изоляции. Да, отчаяние». Именно то, что говорила мне Диана. Но мои друзья однажды видели, как Меган шла в Кенсингтонский дворец с пакетами еды из магазина Whole Foods. Не похоже на тюрьму. Другие люди видели ее с друзьями в ресторанах, так что, мне кажется, она вела нормальную жизнь», — сказал биограф.

Он напомнил, что бывшая актриса в феврале 2019 года летала в США на частном самолете, чтобы отпраздновать грядущее прибавление в семействе. Герцогиня Сассекская путешествовала «без наручников», констатировал биограф.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри наделало много шума. После него разгорелось множество скандалов, которые пытаются решить члены королевской семьи.