Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего игрока в истории футбола

Москва, 2 апреля. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.

Завершивший спортивную карьеру в марте этого года Хабиб Нурмагомедов недавно дал интервью YouTube-каналу UFC Russia. Именитый боец MMA признался, что считает 36-летнего португальца Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории. Нурмагомедов подчеркнул, что форвард туринского «Ювентуса» по сей день доказывает свою состоятельность.

«Этот человек еще в 2004 году был в финале, когда португальцы проиграли грекам на Евро. С 2004 года и до сих пор: в этом году он занимает лидирующие позиции в бомбардирской гонке в Серии А», — отметил экс-чемпион UFC.

Профессиональную карьеру Роналду начал в 2002 году. До «Ювентуса» он выступал в составе лиссабонского «Спортинга», «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала».