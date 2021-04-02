При обыске у мытищинского стрелка обнаружили домашний зоопарк. ФАН-ТВ

Полицейские продолжают обследовать территорию сгоревшего дома в Мытищах. В коттедже стрелка уже нашли 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета и более 100 тысяч патронов.

На участке правоохранители обнаружили диких животных: двух медведей, пару крокодилов и енота. Звери находились в вольерах. Сотрудники Следственного комитета намерены установить законность владения и содержания экзотических питомцев, в противном случае их изымут.

Напомним, перестрелка и пожар в доме поселка в Мытищах произошли 30 марта. 61-летний житель села Новые Вешки открыл огонь по полицейским, которые пришли провести обыск в его доме по делу о незаконном обороте оружия. Пенсионер забаррикадировался в коттедже, стрелял по силовикам, бросал гранаты. Во время штурма в доме начался пожар, в результате стрелок погиб. В перестрелке также пострадал сотрудник Росгвардии.